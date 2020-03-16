وذكرت وكالة السودان للأنباء أن القرار يشمل "جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية واللاصيفية والرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات".

ويأتي القرار بعد أن تقرر إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.

كما أوصى مجلس الوزراء السوداني باتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح، كما حظر جميع التجمعات العامة مثل الأفراح والمناسبات الاجتماعية.