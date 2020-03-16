وبحث ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجهود الدولية لمكافحة هذا الفيروس.

وقال إن اجتماع قمة مجموعة العشرين المقبل والذي ستستضيفه السعودية سيعمل على إيجاد حلول طبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة.

ووفقا لواس، أطلع رئيس الوزراء ولي العهد على الخطوات التي تتخذها المملكة المتحدة ، مدفوعة بالمشورة العلمية لمعالجة انتشار الفيروس.

واتفق ولي العهجد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني على الحاجة إلى استجابة منسقة دوليا لتفشي المرض وخاصة على تطوير لقاح والحد من الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الوباء.