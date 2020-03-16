وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى الأحد من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يتم متابعة باقي الحالات "السلبية" في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، بحسب البيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن الـ5 حالات التي غادرت مستشفى العزل كلهم من المصريين.

وأشار مجاهد إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الحالات المكتشفة من بينهم 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 126 حالة من بينهم 26 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط، هما حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي الأحد الموافق 8 مارس.

وأكد المتحدث الرسمي عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن (105) لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.