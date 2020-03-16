وأورد بيان أن "الوزير الأول عبد العزيز جراد و بعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، أصدر تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل، بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية ابتداء من 17 مارس".

"وسيكون هذا التعليق الاستثنائي مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا والمسافرين حاليا بين البلدين حسب الشروط والكيفيات التي تحددها شركتي النقل الجوية والبحرية"، كما ورد في البيان.

وبعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا، أغلقت السلطات الجزائرية المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.

واتخذت الحكومة الجزائرية حزمة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فمنعت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.