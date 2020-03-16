وذكرت السلطات العراقية، أن الطائرة التي كانت قادمة من طهران هبطت في مطار بغداد، على تمام الساعة 3:15، بعد الاشتباه في وجود مواد متفجرة على متنها، وأضافت أنه لا شيء يدعو للخطر.

وذكرت الوزارة أن برج المراقبة التابع للسلطات الإيرانية أبلغ برج المراقبة العراقي بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كان على متنها 136 راكباً وتم إبلاغ قائد الطائرة قبل دخوله الأجواء العراقية بعشرة كيلومترات.

وقام فريق مكون من جهاز الأمن الوطني والدفاع المدني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة المتفجرات وأمن الطائرات بإخلائها من الركاب والطاقم وتفتيشها ثم بدأت الأجهزة بالكشف عن المتفجرات.

وأكد وزير النقل خلال تواجده في مطار بغداد الدولي أنه تم إعادة حركة الأجواء إلى طبيعتها بعد قيام الأجهزة المعنية بالكشف والتفتيش والتأكد من خلو طائرة الخطوط الجوية العراقية وحقائب المسافرين الموجودة من أي مادة خطرة.