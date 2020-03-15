وقالت الوزيرة إنه "تقرر رصد 100 مليون جنيه (نحو 6.3 مليون دولار) تعويضات للتضررين من الطقس السيئ على مستوى الجمهورية، لتغطية الخسائر وإعادة بناء المنازل وتعويض أصحاب المحاصيل والماشية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزيرة المصرية قولها في بيان: "وفقا لتقديرات الحصر بالتعاون مع وزارات الزراعة والري والصحة والسكان، بالإضافة إلى الإدارة المحلية والمحافظين، بلغ عدد الأسر التي تضررت من الطقس السيئ نحو 7750 أسرة".

وتعرضت مصر لاضطراب شديد في الأحوال الجوية، الخميس، حيث سقطت أمطار غزيرة على بعض المناطق كانت رعدية أحيانا وصلت إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوبها وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد.

وصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح على كافة أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحمر.

وأودت العاصفة التي أطلق عليها "التنين" بحياة نحو 20 شخصا، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي قال إن مصر لم تشهد مثل هذه الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وقال رئيس الوزراء المصري في وقت سابق تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها إيقاف حركة القطارات والمترو الخميس، خاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظا على أرواح المواطنين.

كما تم إيقاف حركة السفن، خاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح، حسبما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".