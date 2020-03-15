وأفادت الوكالة أن الاتصال جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال، تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

وتعد إيران إحدى بؤر فيروس كورونا التي تثير قلق العالم، مع 724 حالة وفاة "معلنة" وسط نحو 14 ألف حالة إصابة مؤكدة.