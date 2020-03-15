وأعلنت الحكومة العراقية في بيان، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد بدءا من الثلاثاء وحتى 24 مارس.

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة فرض حظر التجول في العاصمة في الأيام ذاتها، مع استثناء البضائع من الحظر، وذلك لمنع انتشار الفيروس.

وتأكدت حتى الآن ما لا يقل عن 110 حالات إصابة بالفيروس في العراق، وتوفي 10 أشخاص بسبب المرض.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، في رسالة مشتركة، البرلمان العراقي لإعلان حالة الطوارئ الصحية لمدة 30 يوما، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب صالح إن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجها رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب إعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوما قابلة للتمديد".

كما طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، ودعت إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "من منطلق وقاية البلد مما يعصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فيروس كورونا الوبائي، نطالب الحكومة وخلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لسنة 2020، إعلان حالة الطوارىء لفترة محدودة".

ودعت اللجنة أيضا إلى "تعطيل مؤسسات البلد الحكومية والأهلية كي يكون لإمكانيات الدولة المرونة والقدرة في مواجهة هذا الخطر الداهم وفق الإمكانات المتاحة".