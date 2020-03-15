ياتي ذلك ضمن خطة للقوات المسلحة المصرية للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة لصد تفشي الوباء العالمي، ووضع سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

واستمع فريد إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمواجهة الفيروس، حيث تحتفظ إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية.

ويكفي الاحتياطى الواحد لقوة 20 ألف فرد، وهي جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الإستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.

كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية، العديد من الإجراءات، منها التثقيف الصحى والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.

وطوعت إدارة الإطفاء والإنقاذ عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة 12 طن للعربة، في أنحاء الدولة.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بما لمسه من "الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة".