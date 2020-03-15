لكن الدائرة قررت استمرار الصلاة في ساحات المسجد الأقصى المفتوحة.

وقال الشيخ عمر كسواني مدير المسجد: "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف كسواني: "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخله".

ونقلت "رويترز" عن مدير المسجد الأقصى قوله إن الإغلاق سوف يستمر "حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق السبت، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرارا بإغلاق كافة المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية، في إطار المساعي لاحتواء انتشار فيروس "كورونا".