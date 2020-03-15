وسجلت الإصابتان لدى سيدتين مغربيتين مسنتين، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الجزائر إلى 39 حالة.

من جهة أخرى أصدر الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، تعليمات بإعادة الجزائريين العالقين فى المغرب، وذلك عقب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تنفيذا لأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبعد الانتهاء من إحصاء عدد المسافرين الجزائريين العالقين منذ مساء الجمعة في مطار الدار البيضاء".

وأوضحت الرئاسة أنه بعد الاتفاق مع السلطات المغربية، ستتوجه في الساعات القادمة عدة طائرات جزائرية إلى المغرب.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات ستعيد أولئك المسافرين إلى الجزائر، بعد التوقف المؤقت للرحلات الجوية بين البلدين، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء كورونا.