وأضاف الصباح أن علاقة الكويت مع مصر"قوية ولديها خصوصيتها" وطالب بعدم الالتفات للشائعات.

ودخل قرابة 5 آلاف مصري إلى الكويت قبل صدور قرار للحكومة الكويتية بمنع الرحلات من 7 دول من بينها مصر دون إجراء فحوص طبية عليهم.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد وزير الخارجية الكويتي بالاجراءات، التي اتخذتها الصين وكوريا الجنوبية للوقاية من فيروس كورونا، وأن مجلس الوزراء الكويتي وجّه بدعم أصدقاء البلاد، وأن هذا الوباء لايمكن أن يعالج من دولة منفردة ولابد من تظافر جهود الجميع للوصول إلى العلاج.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، السبت، إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تقرر أيضا إغلاق مراكز الترفيه والتسليه الخاصة بالأطفال وكافة الصالونات النسائية والرجالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 104 حالات.

وأوضحت الوزارة أن "فيروس كورونا الجديد يعيش في المناطق الحرة الرطبة، وكذلك في البلدان ذات المناخ البارد الجاف".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تزيد بسرعة كبيرة، إذ بلغت في آخر تحديث لها نحو 156 ألف إصابة في 129 دولة ومنطقة حول العالم.