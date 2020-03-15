وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على تويتر أن "الكويت قررت السبت إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالموادالتموينية".

وأضافت الوكالة أنه سيتم إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية لوقف انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح: "نرجو الابتعاد عن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تؤثر على نجاح إجراءات مكافحته".

وأضاف "نهيب بمواطنينا وقف التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت بلدية الكويت عن تحديد أوقات خاصة للدفن وإقامة صلاة الجنازة، وإغلاق جميع قاعات التعزية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفى الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر التجول في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المزرم في تغريدة على "تويتر"، إن "قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام"، داعيا إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.