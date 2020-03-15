وذكرت الوزارة أنه استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة (937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية، التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع (937) بهذا الخصوص.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت السعودية، عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.