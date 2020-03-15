وأوضح البيان "تقرر إغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر".

كما تقرر "إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية"، وفقا للبيان.

وتابع: "تأجيل امتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقا. امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر".

وشدد البيان على ضرورة "توجيه الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية. الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز والولايات كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية".

وبشأن السجون، أوصى مجلس الوزراء السوداني باتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح، كما حظر جميع التجمعات العامة مثل الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وطالب البيان بضرورة "تشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط أسعار المواد التموينية والمستلزمات الطبية وغير الطبية".

ووجه مجلس الوزراء بإجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالمعابر مع مصر عبر معبر أرقين وإنشاء معسكر إيواء مؤقت وإجراء الفحص الطبي بواسطة فريق طبي متكامل.