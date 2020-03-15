وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 110 حالات، من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، بالإضافة إلى حالتي وفاة (لمصرية وألماني).

وأوضح أن عدد المتعافين من المرض وصل إلى 21 حالة حتى السبت، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين على مدار 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، السبت، موضحا أنه تم اكتشافهم ضمن "إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن الحالات تشمل 3 أجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريا، من بينهم اثنين عائدين من السعودية والإمارات، فيما تعود بقية الحالات لمخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا.

وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.