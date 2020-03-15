وشعر وزير التجهيز و النقل واللوجستيك والماء بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى التقدم إلى المصالح الطبية، وفقا لوكالة أنباء المغرب.

وأكدت الفحوصات والتحليلات المختبرية، تعرض الوزير عبد القادر عمار للإصابة بـفيروس كورونا.

ووفقا لبيان وزارة التجهيز والنقل، فإن الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق.

وامتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، و يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح العمل عن بعد.

وسجل المغرب، السبت، ثامن حالة إصابة بكورونا، كما سجل حتى الآن حالة وفاة واحدة.

وأعلن المغرب، الجمعة، تعليق الدراسة ابتداء من السادس عشر من مارس، حتى إشعار آخر، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.