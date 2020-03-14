وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تنفيذا لأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبعد الانتهاء من إحصاء عدد المسافرين الجزائريين العالقين منذ مساء أمس (الجمعة) في مطار الدار البيضاء".

وأوضحت الرئاسة أنه بعد الاتفاق مع السلطات المغربية، ستتوجه في الساعات القادمة عدة طائرات جزائرية إلى المغرب.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات ستعيد أولئك المسافرين إلى الجزائر، بعد التوقف المؤقت للرحلات الجوية بين البلدين، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء كورونا.