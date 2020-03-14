وذكرت الرئاسة السورية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي: "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020.. إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 مايو 2020".

وكانت اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أعلنت يوم الأربعاء الماضي إقفال باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حيث تقدم 8735 شخصاً بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الـ 13 من نيسان المقبل

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، المرسوم رقم 76 لعام 2020، القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن حدوث أي إصابات أو وفيات جراء فيروس كورونا.