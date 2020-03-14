وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات المؤكدة في مصر وصل إلى 93 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما، وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

وأعلنت في الوقت نفسه، عن تعافي 21 حالة، خرجت جميعها من مستشفى العزل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري في وقت سابق على "فيسبوك"، إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول من مطارات وموانئ، وكذلك استعدادات السكك الحديدية، للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح الفيديو، الاستعدادات في جميع المطارات والموانئ المصرية لتطبيق معايير السلامة والأمان، وفقا للتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وشدد على الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

وجاء في المقطع أنه تم وضع خطط وقائية على أعلى المستويات مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد، وتجهيزها بأحدث المعدات ومضاعفة أعداد القوى البشرية بها.