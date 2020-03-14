وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة.

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس كفاءة النظام الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها,

وشددت على أنه يجرى وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.



