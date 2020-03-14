وأوضحت الوزارة أن الـ12 إصابة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا، وحالة لمقيم أميركي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا.

كما تضم 3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد قال في وقت سابق السبت، إن جميع الحالات في وضع صحي مطمئن، مشيرا إلى أن بعضها في طريقها إلى التعافي من الفيروس.

وأضاف أن الحالة الحرجة الوحيدة في السعودية بدأت تتحسن بعدما استجابت للتدخل الطبي، مما دفع الطاقم الصحي إلى رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها.

ودعا المسؤول السعودي المواطنين والمقيمين إلى حصر تحركاتهم والبقاء في المنازل قدر الإمكان والابتعاد عن التجمعات التي قد تعرض الجميع للمخاطر.

وشدد أنه على الذين قدموا إلى المملكة خلال الأيام الـ14 الماضية الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي.

وفي حال ظهرت عليهم أي أعراض، عليهم الاتصال فورا بالرقم المخصص أو التوجه إلى أقرب منشأة صحية.

ودعا إلى الابتعاد عن الشائعات التي تبث قلقا غير مبرر في المجتمع، مشدد على ضرورة اعتماد المعلومة من مصدرها الصحيح.