وأوضح الفيديو، الاستعدادات في جميع المطارات والموانئ المصرية لتطبيق معايير السلامة والأمان، وفقا للتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وشدد على الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

وجاء في المقطع أنه تم وضع خطط وقائية على أعلى المستويات مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد، وتجهيزها بأحدث المعدات ومضاعفة أعداد القوى البشرية بها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات المؤكدة في البلاد قد وصل إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت في السابق حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما، وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 21 حالة، خرجت جميعها من مستشفى العزل.