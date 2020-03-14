وأعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية، السبت، قرار المغرب بتعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية والبحرية بينه وبين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، في وقت سابق، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وأكد البيان أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية والبحرية مع هذه الدول الـ7، بعد تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.

وسجل المغرب، السبت، ثامن حالة إصابة بكورونا، كما سجل حتى الآن حالة وفاة واحدة.

وأعلن المغرب، الجمعة، تعليق الدراسة ابتداء من السادس عشر من مارس، حتى إشعار آخر، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.