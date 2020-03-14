وتشمل الدول الأخرى التي قرر المغرب تعليق السفر منها وإليها النمسا والبحرين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشاد والدنمارك ومصر وألمانيا واليونان والأردن ولبنان ومالي وموريتانيا وهولندا والنيجر والنرويج وسلطنة عمان والبرتغال والسنغال وسويسرا والسويد وتونس وتركيا والإمارات.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المغربإلى 17 حالة. وتوفي شخص وتعافى آخر من الفيروس.

وأغلق المغرب جميع المدارس وألغى التجمعات التي تشمل أكثر من 50 شخصا في إطار الجهود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا.