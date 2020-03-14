وكانت السلطات الطبية الكويتية قد سمحت بالأمس لـ29 شخصا آخرا بمغادرة نفس المحجر.

كما أخرجت ستة آخرين قبل يومين، ليصبح عدد الذين خرجوا من المحجر الصحي 93 شخصا.

يذكر أن الحكومة الكويتية قد أحالت 831 من مواطنيها القادمين من دول تصنف بأنها عالية الخطورة إلى ثلاثة محاجر صحية مؤسسية إجبارية معظمهم من القادمين من إيران. كما أحالت المئات إلى محاجر منزلية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 100.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس، أعلنت الحكومة الكويتية سلسلة إجراءات، شملت إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، وإيقاف جميع الرحلات الجوية التجارية وقررت إغلاق المطاعم والمقاهي.