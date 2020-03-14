وذكرت الوزارة في بيان أنه و"حتى تاريخ 14 مارس 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة كوفي] 19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى".

وأوضح البيان أن وزارة الصحة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم، وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وأشار البيان إلى أنه وباستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا وباتت قيد التقصي الوبائي، تؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى.