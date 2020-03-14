وأضاف ملحم أن الإصابات الجديدة سجلت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 38 حالة، 37 منها في بيت لحم وواحدة في طولكرم شمالي الضفة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم مطلع مارس الجاري، بعد أن خالطوا وفدا سياحيا يونانيا اتضح أنهم مصابون بالفيروس.

وشملت حالة الطوارئ اتخاذ الإجراءات تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة شهر، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

وأغلقت المساجد والكنائس في مدينة بيت لحم ضمن هذه الإجراءات الاحترازية، التي شملت عزل المدينة عن بقية أنحاء الضفة.

كما أغلقت السلطة الفلسطينية معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ الأربعاء.