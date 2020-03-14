والجمعة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 9 حالات إضافية من فيروس "كوفيد 19" لمواطن و6 مواطنات بحرينيين ومصرية وتايلندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة.

ويتقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس.

وتواصل سلطات المنامة الصحية متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة سكان المملكة.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 46 حالة حتى الآن.

وتشير أرقام الصحة البحرينية إلى أن الحالات المصابة بكورونا بلغت 83، حتى يوم الجمعة، من بينها حالتان تحت العناية المركزة.