وقالت وزارة الصحة الجزائرية إن الضحية الأخيرة امرأة تبلغ من العمر 51 عاما من ولاية البليدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة للفيروس، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في عموم البلاد 37 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين الحالات العشر الجديدة 7 في ولاية البليدة حيث كانت باتصال مع الحالات الأولى، وحالتين بولاية تيزي وزو، وحالة واحدة في الجزائر العاصمة.

كما أكدت الوزارة أن 12 مصابا غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.

وأبرزت وزارة الصحة أن "التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين"، وأن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول، وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".

وللحد من خطر تفشي الوباء، قالت الوزارة إنها "تذكّر الجزائريين المضطرين للذهاب الى بلدان نشاط هذا الوباء أن يؤجلوا رحلاتهم، والرعايا المتواجدين في هذه البلدان أن يؤجلوا كذلك زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى".