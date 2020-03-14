وذكر المصدر أن حالة الوفاة تعود لرجل اكتشفت إصابته بالمرض عقب عودته من إيران مؤخرا.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن السلطات المحلية في واسط قررت في أعقاب ذلك، إغلاق ناحية شيخ سعد.

وبذلك، ترتفع الحصيلة إلى 10 وفيات في عموم البلاد، مقابل 93 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 24 حالة تماثلت للشفاء.

في المقابل، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إلغاء الموافقات الخاصة بالمواكب الدينية كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وجاء قرار قيادة العمليات تنفيذا لتوصيات خلية الأزمة لمواجهة "كورونا" بإنهاء كافة التجمعات، بما فيها الدينية، للحد من انتشار الوباء.