ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وحسب بيان نشرته "واس"، فإن "حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة 11 من صباح الأحد".

وأضاف المصدر أن تلك المدة ستعتبر "إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".

وأوضحت "واس" أنه "سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين".

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.