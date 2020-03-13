وأعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، مجموعة من الإجراءات كان أبرزها غلق الحدود البحرية للبلاد، ووقف الرحلات الجوية كليّا مع إيطاليا والاقتصار على رحلة يومية واحدة من فرنسا.

كما تم اعتماد رحلة أسبوعية واحدة مع مصر واسبانيا وبريطانيا وألمانيا، وتُعتمد هذه الاجراءات حتى الرابع من أبريل.

وسجلت تونس حتى الجمعة إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا، غادر أحدهم إلى فرنسا.

ووصف الفخفاخ الوضع في البلاد بأنه "تحت السيطرة"، معلنا بالإضافة إلى ذلك قرارا بإخضاع كل الوافدين إلى تونس من الأجانب والتونسيين إلى الحجر الصحي 14 يوما، بالإضافة إلى غلق جميع دور الحضانة والمدارس الأجنبية والخاصة حتى 28 مارس الحالي مع إمكان التمديد.

كما قرر الفخفاخ وبعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والبرلمان تعليق إقامة الصلوات اليومية وصلاة الجمعة، بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي والملاهي بغلق أبوابها في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتجري كل الأنشطة الرياضة في البلاد بما في ذلك مباريات كرة القدم بدون جمهور.

وحث الفخفاخ التونسيين على الاعتناء بكبار السن، والالتزام بقواعد الصحة الوقائية عبر غسل اليدين مؤكدا أن "لا مجال للخوف والهلع".