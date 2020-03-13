وكتب السيسي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وأضاف "أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.

وأعرب عن شكره لكل المسؤولين والموظفين الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث.

وتابع "ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء".

وتقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتعرضت مصر لاضطراب شديد في الأحوال الجوية، الخميس، نتيجة هبوب العاصفة التي عرفت باسم "التنين".

وأدت العاصفة إلى سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق كانت رعدية أحيانا وصلت إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوبها وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد.

وصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح على كافة أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحمر.

وأدت موجة الطقس السيئ إلى وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية ومطار الأقصر الدولي وموانئ الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وفقا لمسؤولين.