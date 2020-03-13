وحسب مصادرنا، فإن المصاب الأردني الوحيد بالفيروس تماثل إلى الشفاء وغادر المستشفى، الجمعة.

وكان الأردن سجل في 3 مارس الجاري أول إصابة بفيروس "كورونا"، لمواطن قدم من إيطاليا قبل أسبوعين.

وأخضعت السلطات الصحية الأردنية المصاب للعزل الصحي المتبع في مثل هذه الحالات.

ولمواجهة احتمال تفشي الفيروس، اتخذت السلطات الأردنية سلسلة إجراءات شملت إغلاق المعابر مع دول مجاورة مثل وقف الرحلات الجوية مع بلدان عدة.