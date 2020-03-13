وفي تغريدة على "تويتر"، قالت الوزارة:" تعلن وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس في البلاد، أعلنت الحكومة الكويتية سلسلة إجراءات، شملت إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط

وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 5 حالات تماثلت للشفاء، فيما لا تزال بقية الحالات تعالج في المستشفيات منها 4 حالات في العناية المركزة.

وأضافت أن 15 إصابة بفيروس "كورونا" الذي يسبب التهاب رئويا حادا، مرتبطة بالسفر إيران، التي باتت بؤرة تفشي الفيروس في المنطقة.

وفي وقت سابق، أوقفت الكويت جميع الرحلات الجوية التجارية وقررت إغلاق المطاعم والمقاهي.

كما أعلنت السلطات عطلة عامة في البلاد من 12 حتى 26 مارس، على أن يستأنف العمل في 29 مارس، باستثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.