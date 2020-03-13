ويأتي قرار الحكومة المغربية بعد أن علقت في وقت سابق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيض رحلاتها من وإلى فرنسا فيما علقت حركة النقل الجوي بين الجزائر وإسبانيا.

وأصدرت "الجوية الجزائرية"، بيانا، عقب اجتماع لإدارة الشركة، أعلنت فيه عن تخفيض الرحلات نحو فرنسا بداية من تاريخ 14 مارس وإلى غاية 4 أبريل.

وأوضحت الشركة، أن تعليق الرحلات مؤقتا، نحو فرنسا يخص ولايات سطيف، باتنة، تلمسان، الوادي، بسكرة، بجاية، الشلف وعنابة.

وفيما يتعلق بالتخفيض يخص الرحلات إلى فرنسا، فإن الأمر يتعلق بالرحلات التي تنطلق من الجزائر، وهران وقسنطينة، بداية من تاريخ 14 مارس إلى غاية 4 أبريل 2020.

كما قررت الخطوط الجوية الجزائرية"، تعليق الرحلات نحو إسبانيا، مؤقتا، بدءا من تاريخ 16 مارس إلى غاية 4 أبريل 2020.



