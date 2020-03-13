وقال المتحدث في بيان: "وزير الخارجية يعقد اجتماعا طارئا يحضر فيه وكلاء الوزارة ومستشاروها والمتحدث الرسمي لتدارس الإجراءات بشأن الاعتداء الأمريكي الأخير. ويوجّه باستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد".

وكانت قيادة العمليات في الجيش العراقي، قد أعلنت الجمعة، عن مقتل7 أشخاص، من بينهم 4 جنود من جراء الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية، ردا مقتل جنود غربيين في قصف طال قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي شمال بغداد.

وأوردت قيادة العلميات في بيان :"في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة تعرض العراق الى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي" في مناطق متفرقة بالعراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في وقت سابق إن الضربات الجوية استهدفت تجمعات لميليشيات حزب الله العراقي، التي تتهمها بالوقوف وراء هجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد، أدى لمقتل أميركيين اثنين وبريطاني.