ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، قرار الوزارة بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد يوم السبت، على أن يعود انتظام الدراسة الأحد 15 مارس، في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وضربت أمطار رعدية وسيول القاهرة وعددا من المحافظات المصرية، الخميس، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية وأحد المطارات والخط الأول من مترو الأنفاق، وفقا لمسؤولين.

وتتعرض مصر لعاصفة قوية أطلق عليها اسم "التنين"، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي من جراء تلاقي رياح ساخنة قادمة من ليبيا، مع رياح باردة قادمة من أوروبا.

ويشمل القرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفقما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.