واشترطت " الهيئة العامة للطيران المدني " في بيان لها اليوم على كافة القادمين من مطار روما الدولي، الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الإمارات، عند وصولهم، للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة و تحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا، بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث و وزارة الصحة و وقاية المجتمع، والناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.

وتتابع " الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث " و الجهات المختصة الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.

وأهابت " الهيئة العامة للطيران المدني " بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار، التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن.