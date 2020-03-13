وجاء في بيان نشرته الشركة على صفحتها في "فيسبوك": "عملاؤنا الأعزاء، نظرا للقرار الصادر من هيئة الطيران المدني السوداني، الذي ينص على إيقاف الرحلات بين مصر والخرطوم، تعتذر مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم، اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر".

وأضاف: "ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام من الراغبين في تعديل حجوزاتهم، مراجعة مكاتب مصر للطيران، أو وكيلهم السياحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني".