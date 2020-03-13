وأضاف المتحدث إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله"الإصابات الجديدة لفتاتين وشابين في بيت لحم".

ومضى قائلا "إن الحالات الخمس والثلاثين في فلسطين هي 13 من الإناث و22 من الذكور".

وقال: "الحالات لا زالت محصورة في منطقة الوباء في بيت لحم،والجهود مبذولة في المحافظة وكافة أجهزة الدولة تعمل على منع تفشيهذا الوباء ومحاصرته في البؤرة التي ظهر فيها في المحافظة".

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المواطنين إلى الصلاة في المنازل حفاظا على سلامتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضيةوقاعات الأفراح والأماكن العامة، كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ يوم الأربعاء.