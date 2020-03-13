وأوضحت الوزارة أن المصاب وصل إلى الدار البيضاء، الأربعاء، قادما من إسبانيا، لافتة إلى أنه بعد ظهور "أعراض تنفسية" عليه، ذهب إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس.

وأضافت أنه تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد إصابته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتم وضع المريض تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث "تم التكفل به" وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن "مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".