وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن "الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم".

وتأتي الفتوى في وقت سجلت في الكويت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 8 حالات تماثلت للشفاء، فيما تتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.

وفي وقت سابق، أوقفت الكويت جميع الرحلات الجوية التجارية وقررت إغلاق المطاعم والمقاهي.

كما أعلنت السلطات عطلة عامة في البلاد، من 12 حتى 26 مارس، على أن يستأنف العمل في 29 مارس، باستثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.