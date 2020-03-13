وأوضحت الهيئة أنها نظرت ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وذلك خلال دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض، الأربعاء.

وقالت هيئة كبار العلماء إنه أولا: يحرم على المصاب شهود صلاة الجمعة والجماعة.

وثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ثالثاً: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة، وإذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص.

ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع قرارات عدة اتخذتها السلطات في المملكة العربية السعودية بمواجهة فيروس كورونا.