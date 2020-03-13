ونقل مراسلنا أن المعلومات المتوافرة تفيد بإصابة هؤلاء الزائرين بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المصدر يرفض هؤلاء تسليم أنفسهم للفرق الصحية، ولذلك تعمل القوات الأمنية بالتعاون مع الفرق الصحية لاقتحام الفندق.

والخميس، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في العراق أن الخطوط الجوية العراقية وقف جميع الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن هذا القرار لا يشمل رحلات الإجلاء من الهند وأن يوم 15 مارس سيكون آخر يوم يمكن فيه للعراقيين في لبنان العودة إلى البلاد.