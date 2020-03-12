وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن موعدا جديدا للقمتين سيتم تحديده في وقت لاحق.

وأكد المصدر أن هذا التأجيل يتماشى مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

ويأتي هذا التأجيل في إطار جهود لتطويق انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف في العالم.

وجاء هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الإفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.

وأضاف: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة. لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".