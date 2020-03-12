وتسري القرارات الصادرة عن اللجنة، بدءًا من الأحد 15 مارس، وتستمر لثلاثين يوما، بينما سجلت البلاد 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وبموجب القرارات، سيتم إيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، فضلا عن إيقاف جميع الفعاليات الرياضية والأنشطة المدرسية غير الصفية.

وتبعا للقرارات، سيقتصر حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، كما سيجري منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.

ويوم الأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.

وأضاف: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة. لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وأكد المدير العام للمنظمة الدولية أن "توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغير تقييم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، كما لا يغير ما يتعين على الدول القيام به".