وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، بأنه تم فحص أكثر من 4 آلاف شخص في المملكة حتى الآن، مضيفا أن جميع الحالات المسجلة في المملكة تخضع للحجر الصحي وتحت الرعاية المركزة.

وفيما يتعلق بمرور الأشخاص عبر المعابر، أوضح العبد العالي بأن وزارة الصحة تتخذ إجراءات احترازية مكثفة في جميع المعابر.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت، ليل الأربعاء الخميس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال".

وأضافت: "وتقرر أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه".

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في السعودية من مواطني دولتي الفلبين والهند ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.



