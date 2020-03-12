وأضافت الداخلية البحرينية، في تغريدة على موقع تويتر، أن إيران لم تقم بختم الجوازات، رغم أن المنامة لم تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران.

وإيران هي ثالث بلد في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا، إذ سجلت أكثر من 10 آلاف حالة إصابة، بينما توفي 429 شخصا من جراء العدوى.

وأكدت الداخلية البحرينية أن التصرف الإيراني سمح بانتقال فيروس كورونا (كوفيد 19) للمملكة، مضيفة أنه شكل من "أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين".

وأضافت: "يجب ألا نسمح لهذا الأمر أن يتحول إلى قضية أمنية، اليوم نحن نتعامل مع وضع صحي لكن لا نترك المجال للتحول إلى وضع أمني".

وبيّنت الداخلية البحرينية، أن الموقف غير قابل للتسييس أو الطائفية، مضيفة: "نجحنا في مواجهة هذا الوضع بتضافر الجميع وكل جهود المواطنين مطلوبة في مواجهة فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنين بعد إجلائهم من إيران.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البحرينية بأنه "كشفت نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة من الوزارة ضمن خطة إجلاء المواطنين من إيران عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج، وسلامة 88 شخص تم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.



